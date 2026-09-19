Адаптер шарнирный Avenger F830TH
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Характеристики
Тип товара
Крепление для камеры
Максимальная нагрузка, кг
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383987
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление для камеры
Максимальная нагрузка, кг
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х11
Вес, кг.
1.1
Описание товара Адаптер шарнирный Avenger F830TH
Адаптер Avenger F830TH Baby to Junior Swivel Pin добавляет движения к вашей студийной стойке или перекладине. Один конец имеет штифт 5/8 (16 мм), а другой приемник 5/8 для установки осветителя.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Бренд
Тип товара
Крепление для камеры
Максимальная нагрузка, кг
13
Страна производитель
Китай
Адаптер Avenger F830TH Baby to Junior Swivel Pin добавляет движения к вашей студийной стойке или перекладине. Один конец имеет штифт 5/8 (16 мм), а другой приемник 5/8 для установки осветителя.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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