Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный
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Характеристики
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная высота, см
2.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
33х16х18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675357
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная высота, см
2.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
33х16х18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х16
Вес, кг.
2
Описание товара Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный
GreenBean MegaClamp MC-080 – мощный поворотный С-образный зажим для крепления крупных осветительных приборов и другого студийного оборудования на трубах или балках от 25 до 80 мм. Подпружиненый храповой механизм помогает отрегулировать диапазон зажима в соответствии с диаметром трубы.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Бренд
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная высота, см
2.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
33х16х18
Страна производитель
Китай
GreenBean MegaClamp MC-080 – мощный поворотный С-образный зажим для крепления крупных осветительных приборов и другого студийного оборудования на трубах или балках от 25 до 80 мм. Подпружиненый храповой механизм помогает отрегулировать диапазон зажима в соответствии с диаметром трубы.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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