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Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
13
Минимальная высота, см
98
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
105
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675543
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Описание товара Стойка KUPO 135M MIDI-MAX BABY KIT STAND
Стойка KUPO 135M MIDI-MAX BABY KIT STAND - это прочная и универсальная стойка из хромированной стали, подходящая для различных задач. Четырехсекционная стойка выдерживает нагрузку до 13 кг, ее максимальная рабочая высота составляет 350 см, а минимальная 97.5 см. Благодаря приваренному к верхней секции штифту 5/8 (16 мм), стойка надежно удерживает оборудование и долговечна в использовании. Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивают прочную фиксацию секций. Ноги стойки оснащены накладками из полиамида PA66, защищающими как ногу, так и поверхность пола. Двойные распорки обеспечивают повышенную устойчивость. Отдельно можно приобрести комплект колес KC-080R), чтобы легко перемещать стойку во время работы в студии.
Стойка KUPO 135M MIDI-MAX BABY KIT STAND - это прочная и универсальная стойка из хромированной стали, подходящая для различных задач. Четырехсекционная стойка выдерживает нагрузку до 13 кг, ее максимальная рабочая высота составляет 350 см, а минимальная 97.5 см. Благодаря приваренному к верхней секции штифту 5/8 (16 мм), стойка надежно удерживает оборудование и долговечна в использовании. Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивают прочную фиксацию секций. Ноги стойки оснащены накладками из полиамида PA66, защищающими как ногу, так и поверхность пола. Двойные распорки обеспечивают повышенную устойчивость. Отдельно можно приобрести комплект колес KC-080R), чтобы легко перемещать стойку во время работы в студии.
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