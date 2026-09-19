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Зажим Avenger D400 купить с доставкой в Москве
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Зажим Avenger D400

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Зажим Avenger D400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
24х11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383952
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
24х11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
2.4

Описание товара Зажим Avenger D400

Держатель для использования со стойкой Junior Stand для установки флагов и панелей. Состав: зажим grip head 10 мм, штифт-адаптер и гнездовое крепление.

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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
24х11
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель для использования со стойкой Junior Stand для установки флагов и панелей. Состав: зажим grip head 10 мм, штифт-адаптер и гнездовое крепление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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