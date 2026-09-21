Стойка-тренога GreenBean Titan PRO 300 BABY STEEL
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная высота, см
117
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700692
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная высота, см
117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.17х0.17
Вес, кг.
7.2
Описание товара Стойка-тренога GreenBean Titan PRO 300 BABY STEEL
GreenBean Titan PRO 300 BABY STEEL – четырехсекционная стойка серии Titan PRO из высоколегированной стали, с шаровой мини головкой для крепления цифровой фото-видеокамеры в комплекте. Максимальная нагрузка на стойку составляет 12 кг.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная высота, см
117
Страна производитель
Китай
GreenBean Titan PRO 300 BABY STEEL – четырехсекционная стойка серии Titan PRO из высоколегированной стали, с шаровой мини головкой для крепления цифровой фото-видеокамеры в комплекте. Максимальная нагрузка на стойку составляет 12 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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