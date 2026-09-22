Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
134
Максимальная высота, см
296
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
134 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722484
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Описание товара Стойка KUPO CT-40MBH MASTER C-STAND TURTLE BASE
Стойка KUPO CT-40MBH MASTER C-STAND TURTLE BASE с черным покрытием и шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Основание стойки оборудовано уникальной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды! Специальный тип конструкции основания стойки - "черепаха" позволяет отсоединить центральную колонну для удобства транспортировки, а само по себе основание может быть использовано с переходником (приобретается отдельно) для низкого расположения оборудования.
Телескопическая центральная колонна имеет три секции и достигает общей высоты 296 см. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать стойки вплотную у стены или рядом с другим оборудованием, а также удобно транспортировать и хранить их. Стойка имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и грузов-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали для защиты зажимов от износа. Стальной штифт Baby 5/8" приварен непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.
Стойка KUPO CT-40MBH MASTER C-STAND TURTLE BASE с черным покрытием и шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Основание стойки оборудовано уникальной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды! Специальный тип конструкции основания стойки - "черепаха" позволяет отсоединить центральную колонну для удобства транспортировки, а само по себе основание может быть использовано с переходником (приобретается отдельно) для низкого расположения оборудования.
Телескопическая центральная колонна имеет три секции и достигает общей высоты 296 см. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать стойки вплотную у стены или рядом с другим оборудованием, а также удобно транспортировать и хранить их. Стойка имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и грузов-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали для защиты зажимов от износа. Стальной штифт Baby 5/8" приварен непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.
Стойка KUPO CT-40MBH MASTER C-STAND TURTLE BASE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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