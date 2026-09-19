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Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый

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Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый - фото 1
Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый - фото 1
  • Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376337
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Характеристики

Бренд
Kraft
Тип товара
Размеры в упаковке, см
65х49х46
Вес, кг.
11.3

Описание товара Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый

Мини-печь Kraft KF-MO 4506 оснащена решеткой и противнем для выпечки прямоугольной и круглой формы. Поддерживает 6 режимов работы и таймер отключения до 90м. Длина шнура составляет 1.2м.

Отзывы о товаре Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый




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Характеристики
Бренд
Kraft
Тип товара
Описание
Мини-печь Kraft KF-MO 4506 оснащена решеткой и противнем для выпечки прямоугольной и круглой формы. Поддерживает 6 режимов работы и таймер отключения до 90м. Длина шнура составляет 1.2м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Kraft KF-MO 4506 GR серый - стоимость товара 6970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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