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Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031

(1)
Артикул: 36702
  • Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031 - фото 1
  • Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031 - фото 2
  • Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031 - фото 3
Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031 - фото 1
Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031 - фото 2
Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031 - фото 3
6 690 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 36702
В наличии
Рейтинг:

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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина эксцентриковая
Макс. частота вращения диска12000 об/мин
Мощность300 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Размер хода платформы2.8 мм
Дополнительная рукоятканет
Крепление листалипучка
Регулировка частоты вращенияесть
Пылесборникесть
Питаниеот сети
Блокировка кнопки включениянет
Макс. частота колебания платформы24000 кол/мин
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Длина, см17
Ширина, см13
Высота, см16
Вес, кг1.3
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 300 Вт, частота вращения диска до 12000 об/мин, частота колебания платформы до 24000 кол/мин, диаметр диска до 125 мм, пылесборник, вес: 1.3 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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15.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
давно мечтал купить шлифмашинку, надоело руками шлифовать шкуркой, нарадоваться не могу, работает и шлифует на отлично!

Недостатки:
не очень существенные:
- шнур бы метра три хотя бы - решается удлиннителем
- пылесборник лучше бы с микрофильтром, но и тряпочный задерживает примерно 85 % пыл

Самовывоз невозможен
Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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