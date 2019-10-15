Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36702
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.8
Питание
от сети
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х13
Вес, кг.
1.91
Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 300 Вт, частота вращения диска до 12000 об/мин, частота колебания платформы до 24000 кол/мин, диаметр диска до 125 мм, пылесборник, вес: 1.3 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.8
Питание
от сети
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 300 Вт, частота вращения диска до 12000 об/мин, частота колебания платформы до 24000 кол/мин, диаметр диска до 125 мм, пылесборник, вес: 1.3 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
давно мечтал купить шлифмашинку, надоело руками шлифовать шкуркой, нарадоваться не могу, работает и шлифует на отлично!
Недостатки:
не очень существенные:
- шнур бы метра три хотя бы - решается удлиннителем
- пылесборник лучше бы с микрофильтром, но и тряпочный задерживает примерно 85 % пыл
Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031
Достоинства:
давно мечтал купить шлифмашинку, надоело руками шлифовать шкуркой, нарадоваться не могу, работает и шлифует на отлично!
Недостатки:
не очень существенные:
- шнур бы метра три хотя бы - решается удлиннителем
- пылесборник лучше бы с микрофильтром, но и тряпочный задерживает примерно 85 % пыл