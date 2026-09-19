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Стабилизатор Штиль IS2000 купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор Штиль IS2000

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Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 1
Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 2
Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 3
Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 4
Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 5
Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 6
Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 7
Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
165
Максимальное входное напряжение, В
310
  • Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 1
  • Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 2
  • Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 3
  • Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 4
  • Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 5
  • Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 6
  • Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 7
  • Стабилизатор Штиль IS2000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365682
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Характеристики

Бренд
Штиль
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
30
Ширина, см
7.8
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
165
Максимальное входное напряжение, В
310
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
3.2

Описание товара Стабилизатор Штиль IS2000

Однофазный стабилизатор напряжения IS2000 инверторного типа мощностью 2000 ВА/ 1500 Вт обеспечивает качественное электропитание: систем обогрева и водоснабжения, компьютерного оборудования, телевизоров, аудио- и видеосистем, осветительных приборов, холодильников, охранной сигнализации и электроинструментов.

Отзывы о товаре Стабилизатор Штиль IS2000




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Характеристики
Бренд
Штиль
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
30
Ширина, см
7.8
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
165
Максимальное входное напряжение, В
310
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Однофазный стабилизатор напряжения IS2000 инверторного типа мощностью 2000 ВА/ 1500 Вт обеспечивает качественное электропитание: систем обогрева и водоснабжения, компьютерного оборудования, телевизоров, аудио- и видеосистем, осветительных приборов, холодильников, охранной сигнализации и электроинструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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