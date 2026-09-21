Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000RT 7200Вт 5500ВА серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702748
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х35х10
Вес, кг.
13
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000RT 7200Вт 5500ВА серый
Стабилизатор IS7000RT является устройством нового поколения с лучшими техническими характеристиками по сравнению с другими видами стабилизаторов. Основное отличие прибора заключается в принципе стабилизации – двойном преобразовании электрического тока.
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Стабилизатор IS7000RT является устройством нового поколения с лучшими техническими характеристиками по сравнению с другими видами стабилизаторов. Основное отличие прибора заключается в принципе стабилизации – двойном преобразовании электрического тока.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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