Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый
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Характеристики
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый
Бытовой стабилизатор напряжения Штиль – это надежное устройство, предназначенное для защиты ваших домашних электроприборов от нестабильного напряжения в сети. Благодаря инверторной технологии, этот стабилизатор обеспечивает высокую точность стабилизации выходного напряжения, делая его идеальным выбором для чувствительной электроники и бытовой техники. Весом всего 8,1 кг, данный стабилизатор компактен и удобен в эксплуатации. Он оснащен четырьмя розетками типа IEC320, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Рабочий диапазон входного напряжения варьируется от 90 до 310 В, что защищает ваши приборы даже при существенных колебаниях в электросети. Выходное напряжение поддерживается в пределах 220-230 В, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Стабилизатор напряжения Штиль имеет мощность 3500 В·А, чего достаточно для питания большинства бытовых приборов. Светодиодная индикация позволяет легко следить за состоянием устройства и поступающим напряжением. Защита от короткого замыкания и перегрузок гарантирует дополнительную безопасность подключения. Стабилизатор выполнен в стильном сером цвете, а простая входная вилка CEE 7 (евровилка) делает его универсальным для использования в европейских странах. Выбирая стабилизатор напряжения Штиль, вы обеспечиваете надежную и долговечную защиту своей бытовой техники.
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