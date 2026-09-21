Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS5000 4500Вт 5000ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор напряжения
Тип стабилизатора напряжения
инвертнорный
Тип входного напряжения
однофазный
Мощность, ВА
5000
Минимальное входное напряжение, В
135
Максимальное входное напряжение, В
310
Тип розеток
клеммы
Количество розеток
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702745
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор напряжения
Цвет
белый
Тип стабилизатора напряжения
инвертнорный
Тип входного напряжения
однофазный
Мощность, ВА
5000
Минимальное входное напряжение, В
135
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230 В
Индикация
Цифровая
Защита
от короткого замыкания, от перегрузки
Светодиодная индикация
Да
Тип входной вилки
Клеммы
Тип розеток
клеммы
Количество розеток
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х25х10
Вес, кг.
6
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS5000 4500Вт 5000ВА белый
Однофазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS5000 с активной выходной мощностью 4500 Вт подходит для обслуживания котлов, насосов, компрессоров, ПК, медицинского оборудования и другой техники. Допустимый диапазон входного напряжения – от 90 до 310 В. На выходе обеспечивается показатель 220 В со стабильностью 2 %. Стабилизатор Штиль ИнСтаб IS5000 поддерживает 6 видов защиты – от импульсных помех, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, повышенного и пониженного напряжения. Устройство монтируется на стену.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стабилизатор напряжения
Цвет
белый
Тип стабилизатора напряжения
инвертнорный
Тип входного напряжения
однофазный
Мощность, ВА
5000
Минимальное входное напряжение, В
135
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230 В
Индикация
Цифровая
Защита
от короткого замыкания, от перегрузки
Светодиодная индикация
Да
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Тип входной вилки
Клеммы
Тип розеток
клеммы
Количество розеток
нет
Страна производитель
Россия
Однофазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS5000 с активной выходной мощностью 4500 Вт подходит для обслуживания котлов, насосов, компрессоров, ПК, медицинского оборудования и другой техники. Допустимый диапазон входного напряжения – от 90 до 310 В. На выходе обеспечивается показатель 220 В со стабильностью 2 %. Стабилизатор Штиль ИнСтаб IS5000 поддерживает 6 видов защиты – от импульсных помех, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, повышенного и пониженного напряжения. Устройство монтируется на стену.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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