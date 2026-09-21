Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3110RT 8000Вт 10000ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
8000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
537
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702724
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
45.9
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
25
Мощность, Вт
8000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
537
Напряжение сети, В
220-240
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х13
Вес, кг.
17
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3110RT 8000Вт 10000ВА белый
Инверторный стабилизатор напряжения IS3110RT с уникальной конфигурацией 3:1 (трехфазным входом и однофазным выходом) обеспечит защиту от нестабильного напряжения в сети 380 В однофазной нагрузки с суммарной потребляемой мощностью до 10 кВА/8 кВт
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
45.9
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
25
Мощность, Вт
8000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
537
Напряжение сети, В
220-240
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Инверторный стабилизатор напряжения IS3110RT с уникальной конфигурацией 3:1 (трехфазным входом и однофазным выходом) обеспечит защиту от нестабильного напряжения в сети 380 В однофазной нагрузки с суммарной потребляемой мощностью до 10 кВА/8 кВт
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