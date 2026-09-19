Top.Mail.Ru
Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 1
Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 2
Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 3
Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 4
Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 5
Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 6
Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
27
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
  • Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 2
  • Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 3
  • Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 4
  • Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 5
  • Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 6
  • Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361413
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
27
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Длина в сложенном состоянии, см
68.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции

Комплект Gitzo Mountaineer GK2542-82QD – это прекрасный выбор для требовательных фотографов, которым необходимо только самое легкое, самое прочное и самое надежное оборудование. Штативы Gitzo отличаются высочайшим качеством изготовления и полностью соответствуют заявленным характеристикам.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
27
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Длина в сложенном состоянии, см
68.5
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Gitzo Mountaineer GK2542-82QD – это прекрасный выбор для требовательных фотографов, которым необходимо только самое легкое, самое прочное и самое надежное оборудование. Штативы Gitzo отличаются высочайшим качеством изготовления и полностью соответствуют заявленным характеристикам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Gitzo GK2542-82QD Mountaineer с головой GT1542+GH1382QD, 2 серия, 4 секции - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...