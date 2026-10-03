Автоакустика Alpine SXE-5725S
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
В наличии
Код товара: 35934
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х8
Вес, кг.
1.8
Описание товара Автоакустика Alpine SXE-5725S
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: овальный 13x18 см (5x7 дюйм.), номинальная мощность 35 Вт, максимальная мощность 200 Вт, чувствительность 91 дБ, диапазон частот 70 - 20000 Гц
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Автоакустика Alpine SXE-5725S - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4600 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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