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Автоакустика Alpine SXE-1750S купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Alpine SXE-1750S

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Автоакустика Alpine SXE-1750S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
5 770 руб.  9 000 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35930
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Самовывоз в Москве
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Автоакустика Alpine SXE-1750S
5 770 руб. -36%
9 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alpine
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х11
Вес, кг.
2.05

Описание товара Автоакустика Alpine SXE-1750S

компонентная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 45 Вт, максимальная мощность 280 Вт, чувствительность 90 дБ , диапазон частот 60 - 20000 Гц

Отзывы о товаре Автоакустика Alpine SXE-1750S




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Характеристики
Бренд
Alpine
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Описание
компонентная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 45 Вт, максимальная мощность 280 Вт, чувствительность 90 дБ , диапазон частот 60 - 20000 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Alpine SXE-1750S - стоимость товара 5770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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