Top.Mail.Ru
Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
  • Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716957
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
URAL
Комплектация
Колонки, документация.
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
300
Размеры в упаковке, см
46х21х11
Вес, кг.
7.33

Описание товара Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Комплектация
Колонки, документация.
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
300
Описание
Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural АС-ПТ165.2 ПАТРИОТ (без решетки) 600Вт 98.5дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...