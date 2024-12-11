Конвектор Ресанта ОК-1500С
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%2 490 руб. 3 190 руб.
В наличии
Код товара: 35755
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2 490 руб. -22%
3 190 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
57х39х13
Вес, кг.
3.8
Описание товара Конвектор Ресанта ОК-1500С
мощность обогрева 1500 Вт, защита от влаги, механическое управление
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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мощность обогрева 1500 Вт, защита от влаги, механическое управление
Достоинства:
Комментарий:
греет нормально, брал дополнительно в прохладную комнату. минус звезда за щелчок металла при нагреве и остывании .
Достоинства:
Комментарий:
Греет хорошо, но метал очень тонкий по этому минус звезда
Достоинства:
Комментарий:
Мы брали в офис - отлично работает и не подводит. Подключили через вай-фай розетку и термодатчик - настроили в умном доме предел температуры и забыли про него))
Достоинства:
Комментарий:
Когда покупаешь новый товар, хотелось бы чтобы приходил идеальный.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро нагрел комнату в 15 кв. м. Крепление на стену.
Достоинства:
Комментарий:
отлично справляется со своей работой. Живем в частном доме,при включенном конвекторе,печку топим 1 раз в неделю. В самые морозы через день. Площадь 15квадратов-справляется отлично.
Достоинства:
Комментарий:
очень экономичный и эффективный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший камин, не первый уже, этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
отличный конвектор, полностью новый, запакованный был хорошо
Конвектор Ресанта ОК-1500С - стоимость товара 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор Ресанта ОК-1500С
Достоинства:
Комментарий:
греет нормально, брал дополнительно в прохладную комнату. минус звезда за щелчок металла при нагреве и остывании .
Достоинства:
Комментарий:
Греет хорошо, но метал очень тонкий по этому минус звезда
Достоинства:
Комментарий:
Мы брали в офис - отлично работает и не подводит. Подключили через вай-фай розетку и термодатчик - настроили в умном доме предел температуры и забыли про него))
Достоинства:
Комментарий:
Когда покупаешь новый товар, хотелось бы чтобы приходил идеальный.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро нагрел комнату в 15 кв. м. Крепление на стену.
Достоинства:
Комментарий:
отлично справляется со своей работой. Живем в частном доме,при включенном конвекторе,печку топим 1 раз в неделю. В самые морозы через день. Площадь 15квадратов-справляется отлично.
Достоинства:
Комментарий:
очень экономичный и эффективный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший камин, не первый уже, этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
отличный конвектор, полностью новый, запакованный был хорошо