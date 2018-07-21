Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-220;

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный инвертор
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
Сварочный аппарат инвертор РЕСАНТА САИ-220 является рассчитанным на использование пятимиллиметровых электродов профессиональным оборудованием, предназначенным для высокоэффективного точного соединения методом ручной дуговой сварки металлических изделий, заготовок и деталей на производстве и в быту. С помощью устройства допустимо производить высотные сварочные работы.
Для обеспечения работ высокого качества и повышения эксплуатационной технологичности аппарат оснащен функциями горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.
Устройство защищено прочным стальным корпусом, предотвращающим его повреждения от механического воздействия, в том числе падений, ударов и пр. Снабженный прочным плечевым ремнем аппарат характеризуется комфортной переноской и эксплуатацией аппарата в сложнодоступных местах, а его компактность, небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения.
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21.07.2018
Недорогой сварочный аппарат,вес просто смешной,даже не учась на сварщика можно варить без проблем.Покупали на работу для сварки контура заземления.Работаю по образованию электриком.Варю этим аппаратом контуры.Шов ровный,проваривает отлично арматуру 20 мм.Пробовал варить защиту поддона на калину,все супер,ни разу не прожог,хотя сварщик самоучка.
Недостатки:
незнаю если
Комментарий:
Отличный аппарат,варит на 5+ Рекомендую к покупке
21.07.2018
Простой бюджетный сварочный аппарат. Неприхотлив, работает по 8 часов в сутки.Ремонтопригоден, сервисных центров навалом.Стабильно работает мр3, ок 46, цл11,озл 8. Толщины электродов 2,3,4 мм.
Недостатки:
Аппарат выдаёт максимум 170 ампер.Непригоден для сварки 5 мм электродами.
Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги. Если вы начинающий сварщик - однозначно берите.
Если нужны излишества вроде: регулировки форсажа дуги, антиприлипание, горячего старта, импульса и тд- берите другие аппараты. Этот может только зажечь дугу и все.
21.07.2018
Легкий, маленький, красиво выглядит, мощный- при работе даже на полную не ставил
Недостатки:
пока все устраивает
Комментарий:
Опыт работы со сварочным аппаратом небольшой, но все же модель мне понравилась, сваривай и все, качество шва зависит только от тебя. Аппарат легкий, искры не летят в разные стороны. Хорошая модель для дома, компактный- в кейс убрал и места мало занимает, плюс ремень есть на самом аппарате.