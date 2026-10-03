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Уровень-угломер Зубр 34740 купить с доставкой в Москве
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Уровень-угломер Зубр 34740

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Уровень-угломер Зубр 34740 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень-угломер Зубр 34740 - фото 1
  • Уровень-угломер Зубр 34740 - фото 2
  • Уровень-угломер Зубр 34740 - фото 3
  • Уровень-угломер Зубр 34740 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень-угломер Зубр 34740
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Ширина, см
8.5
Высота, см
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х9х5
Вес, г.
500

Описание товара Уровень-угломер Зубр 34740

Складной уровень-угломер 500 мм ЗУБР МАСТЕР 34740 имеет три глазка, с помощью которых легко определить отклонения различных поверхностей и углов. Инструмент подходит для использования в различных сферах, как в профессиональном строительстве, так и при частном ремонте.

Отзывы о товаре Уровень-угломер Зубр 34740




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Ширина, см
8.5
Высота, см
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Складной уровень-угломер 500 мм ЗУБР МАСТЕР 34740 имеет три глазка, с помощью которых легко определить отклонения различных поверхностей и углов. Инструмент подходит для использования в различных сферах, как в профессиональном строительстве, так и при частном ремонте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень-угломер Зубр 34740 – стоимость товара 1450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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