Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-080, 800 мм, усиленный профиль
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
В наличии
Код товара: 742117
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1 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
800x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х30х14
Вес, г.
675
Описание товара Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-080, 800 мм, усиленный профиль
Инструмент средней длины (80 см) с противоударными ампулами и магнитной подошвой, удобный для монтажа обрешетки. Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
800x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Инструмент средней длины (80 см) с противоударными ампулами и магнитной подошвой, удобный для монтажа обрешетки. Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-080, 800 мм, усиленный профиль - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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