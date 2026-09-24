Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430)
Алюминиевый фрезерованный уровень Барс 34430 из профиля толщиной 1,6 мм, длиной 1500 мм, с ударопрочными заглушками, оснащен 3 глазками, которые позволяют проверить точность вертикали и горизонтали, а также соответствие наклонных поверхностей углу 45°. Инструмент повышает точность строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Надежность — инструмент изготовлен из легкого и прочного алюминиевого профиля (марка 6063).
- Высокое качество выполняемых работ — ампулы установлены с использованием двойного контроля точности, рабочая часть фрезерована.
- Удобное проведение сантехнических работ — V-образная форма подошвы облегчает фиксацию инструмента на трубах.
- Ударопрочность — благодаря заглушкам из износостойкой термопластичной резины (TPR) уровень выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
- Возможность подвесного хранения — отверстия в боковых частях служат для подвешивания уровня на крючок или гвоздь.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Алюминиевый фрезерованный уровень Барс 34430 из профиля толщиной 1,6 мм, длиной 1500 мм, с ударопрочными заглушками, оснащен 3 глазками, которые позволяют проверить точность вертикали и горизонтали, а также соответствие наклонных поверхностей углу 45°. Инструмент повышает точность строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Надежность — инструмент изготовлен из легкого и прочного алюминиевого профиля (марка 6063).
- Высокое качество выполняемых работ — ампулы установлены с использованием двойного контроля точности, рабочая часть фрезерована.
- Удобное проведение сантехнических работ — V-образная форма подошвы облегчает фиксацию инструмента на трубах.
- Ударопрочность — благодаря заглушкам из износостойкой термопластичной резины (TPR) уровень выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
- Возможность подвесного хранения — отверстия в боковых частях служат для подвешивания уровня на крючок или гвоздь.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430)