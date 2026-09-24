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Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718)

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Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 1
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 2
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 3
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 4
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 5
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 6
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 7
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 8
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 9
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 10
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 11
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 12
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 13
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 14
Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 1
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 2
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 3
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 4
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 5
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 6
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 7
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 8
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 9
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 10
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 11
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 12
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 13
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 14
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652785
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Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718)
1 510 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х0.05х0.03
Вес, кг.
1.16

Описание товара Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718)

Уровень алюминиевый усиленный Matrix 34518 длиной 1800 мм, фрезерованный, с двумя ручками и 3 глазками, 1 из которых поворотный, предназначен для выявления отклонений от вертикали и горизонтали. Регулируемый глазок позволяет проверять произвольные углы. Инструмент обеспечивает качественное выполнение строительных и монтажных работ.

Преимущества

  • Высокие эксплуатационные характеристики — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля, усиленного ребрами жесткости.
  • Точность выполняемых работ — фрезерованная базовая поверхность обеспечивает правильное положение уровня.
  • Комфортное использование — рукоятки обеспечивают надежный хват.
  • Дополнительные возможности — благодаря шкале на корпусе уровень может заменить линейку при необходимости.
  • Продуманная конструкция — боковые заглушки с резиновыми вставками препятствуют попаданию мусора в корпус и скольжению инструмента по поверхности.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый усиленный Matrix 34518 длиной 1800 мм, фрезерованный, с двумя ручками и 3 глазками, 1 из которых поворотный, предназначен для выявления отклонений от вертикали и горизонтали. Регулируемый глазок позволяет проверять произвольные углы. Инструмент обеспечивает качественное выполнение строительных и монтажных работ.

Преимущества

  • Высокие эксплуатационные характеристики — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля, усиленного ребрами жесткости.
  • Точность выполняемых работ — фрезерованная базовая поверхность обеспечивает правильное положение уровня.
  • Комфортное использование — рукоятки обеспечивают надежный хват.
  • Дополнительные возможности — благодаря шкале на корпусе уровень может заменить линейку при необходимости.
  • Продуманная конструкция — боковые заглушки с резиновыми вставками препятствуют попаданию мусора в корпус и скольжению инструмента по поверхности.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718) - стоимость товара 1510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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