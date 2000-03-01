Уровень алюминиевый магнитный, 2000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34720)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый магнитный, 2000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34720)
Уровень алюминиевый магнитный Matrix 34720 усиленной конструкции, длиной 2000 мм, с фрезерованной рабочей поверхностью, оснащен 3 глазками и одним зеркальным отражателем. Позволяет выявить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45°. Встроенный зеркальный глазок облегчает считывание показаний.
Преимущества
- Прочность и долговечность — уровень из алюминиевого профиля, усиленный ребрами жесткости, рассчитан на интенсивное использование.
- Функциональность — магнитная полоса позволяет фиксировать инструмент на металлических поверхностях, что удобно во время сантехнических работ.
- Дополнительная защита — торцевые заглушки предохраняют инструмент от механических воздействий и попадания мусора.
- Удобное хранение — в заглушках имеются отверстия для подвешивания уровня.
Для определения отклонения вертикали в 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Уровень алюминиевый магнитный Matrix 34720 усиленной конструкции, длиной 2000 мм, с фрезерованной рабочей поверхностью, оснащен 3 глазками и одним зеркальным отражателем. Позволяет выявить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45°. Встроенный зеркальный глазок облегчает считывание показаний.
Преимущества
- Прочность и долговечность — уровень из алюминиевого профиля, усиленный ребрами жесткости, рассчитан на интенсивное использование.
- Функциональность — магнитная полоса позволяет фиксировать инструмент на металлических поверхностях, что удобно во время сантехнических работ.
- Дополнительная защита — торцевые заглушки предохраняют инструмент от механических воздействий и попадания мусора.
- Удобное хранение — в заглушках имеются отверстия для подвешивания уровня.
Для определения отклонения вертикали в 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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