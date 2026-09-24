Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1500 мм Matrix (34205)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1500 мм Matrix (34205)
Алюминиевый фрезерованный уровень Matrix 34205 длиной 1500 мм, с 3 глазками и рукоятками, позволяет обнаружить отклонения от вертикали и горизонтали, а также выставить диагональ. Инструмент будет полезен на строительной площадке, при выполнении ремонтных и монтажных работ.
Преимущества
- Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля, колбы установлены с использованием электронной калибровки.
- Высокая точность выполняемых работ — рабочая поверхность фрезерована для снижения погрешности измерений.
- Эргономичность — благодаря отверстиям в корпусе инструмент удобно удерживать.
- Использование в качестве линейки — на корпус нанесена измерительная шкала.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Алюминиевый фрезерованный уровень Matrix 34205 длиной 1500 мм, с 3 глазками и рукоятками, позволяет обнаружить отклонения от вертикали и горизонтали, а также выставить диагональ. Инструмент будет полезен на строительной площадке, при выполнении ремонтных и монтажных работ.
Преимущества
- Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля, колбы установлены с использованием электронной калибровки.
- Высокая точность выполняемых работ — рабочая поверхность фрезерована для снижения погрешности измерений.
- Эргономичность — благодаря отверстиям в корпусе инструмент удобно удерживать.
- Использование в качестве линейки — на корпус нанесена измерительная шкала.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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