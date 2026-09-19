Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350511
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровни
Ширина, см
2
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х6х3
Вес, г.
600
Описание товара Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060
Уровень литой - профессиональный инструмент из особо прочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. 2 цельные противоударные ампулы. Фрезерованная базовая поверхность. Точность измерений 1мм/м.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитУровень лазерный Bort BLN-15 91275714
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL QB Green Set
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 set (1-2-123)
-
В наличииЦена 4 970 руб. 8 540 руб.1243 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
Уровень литой - профессиональный инструмент из особо прочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. 2 цельные противоударные ампулы. Фрезерованная базовая поверхность. Точность измерений 1мм/м.
Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060