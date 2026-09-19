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Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060 купить с доставкой в Москве
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Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060

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Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060 - фото 1
Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060 - фото 2
Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни
  • Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060 - фото 1
  • Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060 - фото 2
  • Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350511
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровни
Ширина, см
2
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х6х3
Вес, г.
600

Описание товара Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060

Уровень литой - профессиональный инструмент из особо прочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. 2 цельные противоударные ампулы. Фрезерованная базовая поверхность. Точность измерений 1мм/м.

Отзывы о товаре Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровни
Ширина, см
2
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень литой - профессиональный инструмент из особо прочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. 2 цельные противоударные ампулы. Фрезерованная базовая поверхность. Точность измерений 1мм/м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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