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Уровень брусковый RGK U4040 купить с доставкой в Москве
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Уровень брусковый RGK U4040

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Уровень брусковый RGK U4040 - фото 1
Уровень брусковый RGK U4040 - фото 2
Уровень брусковый RGK U4040 - фото 3
Уровень брусковый RGK U4040 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
  • Уровень брусковый RGK U4040 - фото 1
  • Уровень брусковый RGK U4040 - фото 2
  • Уровень брусковый RGK U4040 - фото 3
  • Уровень брусковый RGK U4040 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350450
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Характеристики

Бренд
Rgk
Тип товара
Уровень пузырьковый
Размеры в упаковке, см
40х6х3
Вес, г.
350

Описание товара Уровень брусковый RGK U4040

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм сделает удобной разметку поверхностей. Подписи и отметки шкалы белого цвета на строительном уровне RGK U4040 выполнены методом гравировки и не истираются при контакте с такими поверхностями, как бетон или дерево. Металлический корпус строительного уровня RGK U4040 имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не меняет форму и не гнется в течение всего срока использования, в том числе, после падения. Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U4040 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

Отзывы о товаре Уровень брусковый RGK U4040




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Характеристики
Бренд
Rgk
Тип товара
Уровень пузырьковый
Описание
Линейка с ценой деления шкалы 1 мм сделает удобной разметку поверхностей. Подписи и отметки шкалы белого цвета на строительном уровне RGK U4040 выполнены методом гравировки и не истираются при контакте с такими поверхностями, как бетон или дерево. Металлический корпус строительного уровня RGK U4040 имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не меняет форму и не гнется в течение всего срока использования, в том числе, после падения. Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U4040 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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