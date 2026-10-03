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Уровень брусковый Kraftool Pro 1-34733-010 купить с доставкой в Москве
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Уровень брусковый Kraftool Pro 1-34733-010

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Уровень брусковый Kraftool Pro 1-34733-010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350247
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень брусковый Kraftool Pro 1-34733-010
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень пузырьковый
Ширина, см
3.5
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
130

Описание товара Уровень брусковый Kraftool Pro 1-34733-010

Применяется при установке сантехники или дренажных систем. Инструмент имеет усиленный корпус из алюминиевого профиля, обладает двумя встроенными глазками с эффектом увеличения. Уровень прост и удобен в применении, его можно устанавливать на различные диаметры труб с помощью специального V-образного основания. В случае сбоя точности ампул их можно отрегулировать вручную.

Отзывы о товаре Уровень брусковый Kraftool Pro 1-34733-010




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень пузырьковый
Ширина, см
3.5
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется при установке сантехники или дренажных систем. Инструмент имеет усиленный корпус из алюминиевого профиля, обладает двумя встроенными глазками с эффектом увеличения. Уровень прост и удобен в применении, его можно устанавливать на различные диаметры труб с помощью специального V-образного основания. В случае сбоя точности ампул их можно отрегулировать вручную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень брусковый Kraftool Pro 1-34733-010 - стоимость товара 840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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