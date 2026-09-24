Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1000, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1000 мм Сибртех (34117)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1000, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1000 мм Сибртех (34117)
Уровень алюминиевый магнитный Сибртех УСМ-0,5-1000 34117 длиной 1000 мм, фрезерованный, с рукоятками и 3 глазками, позволяет оценить ровность поверхностей и определить отклонения относительно горизонтали, вертикали и угла 45°. Будет полезен на строительной площадке, а также для выполнения работ по облицовке и отделке помещений, для монтажа конструкций.
Преимущества
- Высокие прочностные характеристики — инструмент изготовлен из легкого алюминиевого профиля.
- Фиксация на металлических поверхностях — встроенные магниты позволяют освободить руки во время работы.
- Точные результаты — пузырьковые ампулы установлены при помощи электронного контроля, рабочая поверхность фрезерована, поэтому погрешность не превышает 0,5 мм/м.
- Комфортная работа — отверстия с подпальцевыми упорами обеспечивают надежный хват.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять размеры предметов.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитУровень алюминиевый литой, фрезерованный, 3 глазка, две ударные ...
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитУровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм M...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитУровень брусковый Kraftool Pro 1-34733-010
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитУровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), уд...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитУровень алюминиевый "Рельс", 1500 мм, 3 глазка (1 поворотный) Ma...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитУровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка ...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитУровень алюминиевый, 2000 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix ...
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитУровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитУровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магни...
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитУровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитУровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп....
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитУровень алюминиевый "Рельс", 1800 мм, 3 глазка (1 поворотный) Ma...
Уровень алюминиевый магнитный Сибртех УСМ-0,5-1000 34117 длиной 1000 мм, фрезерованный, с рукоятками и 3 глазками, позволяет оценить ровность поверхностей и определить отклонения относительно горизонтали, вертикали и угла 45°. Будет полезен на строительной площадке, а также для выполнения работ по облицовке и отделке помещений, для монтажа конструкций.
Преимущества
- Высокие прочностные характеристики — инструмент изготовлен из легкого алюминиевого профиля.
- Фиксация на металлических поверхностях — встроенные магниты позволяют освободить руки во время работы.
- Точные результаты — пузырьковые ампулы установлены при помощи электронного контроля, рабочая поверхность фрезерована, поэтому погрешность не превышает 0,5 мм/м.
- Комфортная работа — отверстия с подпальцевыми упорами обеспечивают надежный хват.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять размеры предметов.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1000, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1000 мм Сибртех (34117)