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Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118)

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Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 1
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 2
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 3
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 4
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 5
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 6
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 7
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 8
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 9
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 10
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 11
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 12
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 13
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 14
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 15
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 1
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 2
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 3
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 4
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 5
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 6
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 7
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 8
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 9
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 10
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 11
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 12
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 13
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 14
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 15
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652798
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Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.06х0.03
Вес, г.
670

Описание товара Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118)

Уровень алюминиевый магнитный Сибртех УСМ-0,5-1200 34118 длиной 1200 мм, фрезерованный, с рукоятками и 3 глазками, позволяет оценить ровность поверхностей и определить отклонения относительно горизонтали, вертикали и угла 45°. Будет полезен на строительной площадке, а также для выполнения работ по облицовке и отделке помещений, для монтажа конструкций.

Преимущества

  • Высокие прочностные характеристики — инструмент изготовлен из легкого алюминиевого профиля.
  • Фиксация на металлических поверхностях — встроенные магниты позволяют освободить руки во время работы.
  • Точные результаты — пузырьковые ампулы установлены при помощи электронного контроля, рабочая поверхность фрезерована, поэтому погрешность не превышает 0,5 мм/м.
  • Комфортная работа — отверстия с подпальцевыми упорами обеспечивают надежный хват.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять размеры предметов.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый магнитный Сибртех УСМ-0,5-1200 34118 длиной 1200 мм, фрезерованный, с рукоятками и 3 глазками, позволяет оценить ровность поверхностей и определить отклонения относительно горизонтали, вертикали и угла 45°. Будет полезен на строительной площадке, а также для выполнения работ по облицовке и отделке помещений, для монтажа конструкций.

Преимущества

  • Высокие прочностные характеристики — инструмент изготовлен из легкого алюминиевого профиля.
  • Фиксация на металлических поверхностях — встроенные магниты позволяют освободить руки во время работы.
  • Точные результаты — пузырьковые ампулы установлены при помощи электронного контроля, рабочая поверхность фрезерована, поэтому погрешность не превышает 0,5 мм/м.
  • Комфортная работа — отверстия с подпальцевыми упорами обеспечивают надежный хват.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять размеры предметов.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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