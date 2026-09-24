Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118)
Уровень алюминиевый магнитный Сибртех УСМ-0,5-1200 34118 длиной 1200 мм, фрезерованный, с рукоятками и 3 глазками, позволяет оценить ровность поверхностей и определить отклонения относительно горизонтали, вертикали и угла 45°. Будет полезен на строительной площадке, а также для выполнения работ по облицовке и отделке помещений, для монтажа конструкций.
Преимущества
- Высокие прочностные характеристики — инструмент изготовлен из легкого алюминиевого профиля.
- Фиксация на металлических поверхностях — встроенные магниты позволяют освободить руки во время работы.
- Точные результаты — пузырьковые ампулы установлены при помощи электронного контроля, рабочая поверхность фрезерована, поэтому погрешность не превышает 0,5 мм/м.
- Комфортная работа — отверстия с подпальцевыми упорами обеспечивают надежный хват.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять размеры предметов.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Уровень алюминиевый магнитный Сибртех УСМ-0,5-1200 34118 длиной 1200 мм, фрезерованный, с рукоятками и 3 глазками, позволяет оценить ровность поверхностей и определить отклонения относительно горизонтали, вертикали и угла 45°. Будет полезен на строительной площадке, а также для выполнения работ по облицовке и отделке помещений, для монтажа конструкций.
Преимущества
- Высокие прочностные характеристики — инструмент изготовлен из легкого алюминиевого профиля.
- Фиксация на металлических поверхностях — встроенные магниты позволяют освободить руки во время работы.
- Точные результаты — пузырьковые ампулы установлены при помощи электронного контроля, рабочая поверхность фрезерована, поэтому погрешность не превышает 0,5 мм/м.
- Комфортная работа — отверстия с подпальцевыми упорами обеспечивают надежный хват.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять размеры предметов.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УСМ-0,5-1200, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, рукоятки, 1200 мм Сибртех (34118)