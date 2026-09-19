Лестница-стремянка Сибин 38801-5 5 ступеней
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
310
Число ступеней, шт
5
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.75х0.46х0.11
Вес, кг.
3.58
Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38801-5 5 ступеней
Алюминиевая лестница-стремянка СИБИН 5 ступеней 38801-5 предназначена для различных хозяйственных работ. Оснащена эргономичной дугой безопасности, отличается легкостью и удобством в эксплуатации. Оборудована широкими профилированными ступенями для длительной работы на высоте. Пластиковые наконечники не повреждают покрытие пола.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
310
Число ступеней, шт
5
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Алюминиевая лестница-стремянка СИБИН 5 ступеней 38801-5 предназначена для различных хозяйственных работ. Оснащена эргономичной дугой безопасности, отличается легкостью и удобством в эксплуатации. Оборудована широкими профилированными ступенями для длительной работы на высоте. Пластиковые наконечники не повреждают покрытие пола.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
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