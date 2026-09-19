Дрель-шуруповерт аккумуляторная Sturm! CD3314LP
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346012
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х27х7
Вес, кг.
2.35
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Sturm! CD3314LP
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3314LP предназначена для домашних мастеров. Встроенная подсветка способствует комфортной работе в затемненных помещениях или на улице в сумеречное время суток. С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимую под конкретный материал величину момента затяжки. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3314LP предназначена для домашних мастеров. Встроенная подсветка способствует комфортной работе в затемненных помещениях или на улице в сумеречное время суток. С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимую под конкретный материал величину момента затяжки. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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