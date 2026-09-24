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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 12
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 13
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 14
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 15
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 16
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 17
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 18
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 19
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658278
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116)
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 1 шт Батарея аккумуляторная 2 шт Устройство зарядное 1 шт Руководство по эксплуатации и гарантийный талон 1 шт Кейс для хранения 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116)

Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CID-18-02BM 26135 поставляется с 2 аккумуляторами емкостью 2 А·ч, с рабочим напряжением 18 В. Используется для сверления отверстий, а также для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Инструмент развивает крутящий момент до 30 Н·м. Ударная функция позволяет справляться с перетянутым и прикипевшим крепежом, а также сверлить отверстия в твердых материалах, например, в кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в кирпиче составляет 10 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 25 мм.,Дрель-шуруповерт работает от аккумулятора с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, что обеспечивает высокую продолжительность работы без потери мощности.

Преимущества

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 1 шт Батарея аккумуляторная 2 шт Устройство зарядное 1 шт Руководство по эксплуатации и гарантийный талон 1 шт Кейс для хранения 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Описание

Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CID-18-02BM 26135 поставляется с 2 аккумуляторами емкостью 2 А·ч, с рабочим напряжением 18 В. Используется для сверления отверстий, а также для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Инструмент развивает крутящий момент до 30 Н·м. Ударная функция позволяет справляться с перетянутым и прикипевшим крепежом, а также сверлить отверстия в твердых материалах, например, в кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в кирпиче составляет 10 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 25 мм.,Дрель-шуруповерт работает от аккумулятора с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, что обеспечивает высокую продолжительность работы без потери мощности.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116) - по цене 5810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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