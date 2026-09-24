Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная (ДШУ-40-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
В наличии
Код товара: 708517
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Загружаем...
5 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
325х255х85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная (ДШУ-40-21)
ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная дрель-шуруповерт ДШУ-40-21 - компактная и недорогая дрель-шуруповерт ударная ЗУБР предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
325х255х85 мм
Страна производитель
Китай
ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная дрель-шуруповерт ДШУ-40-21 - компактная и недорогая дрель-шуруповерт ударная ЗУБР предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная (ДШУ-40-21) - по цене 5370 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная (ДШУ-40-21)