Водонагреватель De Luxe W50V1
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель De Luxe W50V1
Горячая вода сегодня - это неотъемлемый атрибут нашей жизни. Индивидуальные решения при выборе накопительного водонагревателя De luxe помогут снизить издержки по нагреву горячей воды. При сегодняшней стоимости энергоносителей и необходимости охраны окружающей среды все большее значение приобретает вопрос энергоэффективности. Удобство в использовании, исключительное качество и высокая эффективность накопительных водонагревателей De luxe обеспечивают их надежную и бесперебойную работу. Элегантный дизайн разработан с учетом возрастающих требований к эстетике водонагревательной техники и открывает новые грани комфорта, позволяя соответствовать современному интерьеру и предоставлять более высокий уровень обеспечения качества.
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