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Кулер для воды Vatten V46WE купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды Vatten V46WE

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Кулер для воды Vatten V46WE - фото 1
Кулер для воды Vatten V46WE - фото 2
Кулер для воды Vatten V46WE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
  • Кулер для воды Vatten V46WE - фото 1
  • Кулер для воды Vatten V46WE - фото 2
  • Кулер для воды Vatten V46WE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325302
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Характеристики

Бренд
Vatten
Тип товара
Кулер для воды
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
70
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.35х0.35
Вес, кг.
18.5

Описание товара Кулер для воды Vatten V46WE

VATTEN V46WE — это большой и мощный кулер, который отлично подходит для использования в общественных заведениях и офисах. Модель с напольным типом размещения. Загрузка бутылей осуществляется в верхней части корпуса. Всего предусмотрено два возможных режима работы — охлаждение и нагрев. Система охлаждения электрическая, ее мощности в 70 Вт хватает для того, чтобы понизить температуру 0,6 литров воды в час. Мощность нагрева составляет 650 Вт, этого достаточно для подогрева около 6 литров жидкости в час. Можно выбрать комнатную температуру, иметь в запасе холодную или горячую воду. Для набора воды необходимо нажать на специальную кнопку. Управление устройством механическое, для удобства пользования оно вынесено в верхнюю часть корпуса.VATTEN V46WE оснащен баком для горячей воды на 0,6 л и баком для холодной на 1,1 л. Предусмотрен съемный лоток для сбора капель, предотвращающий попадание жидкости в механизм устройства. Благодаря индикации включения можно увидеть, когда кулер находится в рабочем состоянии. Предусмотрены также индикации для каждого режима — охлаждения и нагрева. Встроена система защиты от детей.Кулер VATTEN V46WE подключается к обычной сети электрического тока. Модель относится к классу энергопотребления В, что позволяет использовать не более 1 кВт в день. Корпус устройства выполнен в классическом белом цвете.

Отзывы о товаре Кулер для воды Vatten V46WE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Vatten
Тип товара
Кулер для воды
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
70
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
VATTEN V46WE — это большой и мощный кулер, который отлично подходит для использования в общественных заведениях и офисах. Модель с напольным типом размещения. Загрузка бутылей осуществляется в верхней части корпуса. Всего предусмотрено два возможных режима работы — охлаждение и нагрев. Система охлаждения электрическая, ее мощности в 70 Вт хватает для того, чтобы понизить температуру 0,6 литров воды в час. Мощность нагрева составляет 650 Вт, этого достаточно для подогрева около 6 литров жидкости в час. Можно выбрать комнатную температуру, иметь в запасе холодную или горячую воду. Для набора воды необходимо нажать на специальную кнопку. Управление устройством механическое, для удобства пользования оно вынесено в верхнюю часть корпуса.VATTEN V46WE оснащен баком для горячей воды на 0,6 л и баком для холодной на 1,1 л. Предусмотрен съемный лоток для сбора капель, предотвращающий попадание жидкости в механизм устройства. Благодаря индикации включения можно увидеть, когда кулер находится в рабочем состоянии. Предусмотрены также индикации для каждого режима — охлаждения и нагрева. Встроена система защиты от детей.Кулер VATTEN V46WE подключается к обычной сети электрического тока. Модель относится к классу энергопотребления В, что позволяет использовать не более 1 кВт в день. Корпус устройства выполнен в классическом белом цвете.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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