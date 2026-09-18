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Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W белый купить с доставкой в Москве
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Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W белый

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Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W - фото 1
Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W - фото 2
Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W - фото 3
Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W - фото 1
  • Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W - фото 2
  • Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W - фото 3
  • Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322011
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х93х56
Вес, кг.
15

Описание товара Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W белый

Поддон из акрила. Основательное и долговечное, прекрасный пример шикарного дизайна для любимого дома на все времена. Обладает легкостью конструкции. Без массивных профилей.

Отзывы о товаре Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Описание
Поддон из акрила. Основательное и долговечное, прекрасный пример шикарного дизайна для любимого дома на все времена. Обладает легкостью конструкции. Без массивных профилей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401A090W белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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