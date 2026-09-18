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Фотобарабан Konica Minolta DR-313K (A7U40RD) черный купить с доставкой в Москве
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Фотобарабан Konica Minolta DR-313K (A7U40RD) черный

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Фотобарабан Konica Minolta DR-313K (A7U40RD) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
308 , 368 , C308 , C458 , C658
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321476
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Характеристики

Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
308 , 368 , C308 , C458 , C658
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х15х11
Вес, кг.
1.08

Описание товара Фотобарабан Konica Minolta DR-313K (A7U40RD) черный

Драм-картридж Konica Minolta DR-313K A7U40RD черный для Konica Minolta 308 / 368 / C308 / C458 / C658

Отзывы о товаре Фотобарабан Konica Minolta DR-313K (A7U40RD) черный




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Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
308 , 368 , C308 , C458 , C658
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Драм-картридж Konica Minolta DR-313K A7U40RD черный для Konica Minolta 308 / 368 / C308 / C458 / C658
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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