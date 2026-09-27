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Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci

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Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci - фото 1
Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
  • Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci - фото 1
  • Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588456
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х9х8
Вес, г.
720

Описание товара Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci

Расходные материалы Kyocera пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы. С расходными материалами Kyocera заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь объема расходных материалов Kyocera хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.

Отзывы о товаре Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Расходные материалы Kyocera пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы. С расходными материалами Kyocera заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь объема расходных материалов Kyocera хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж TK-8365K 25 000 стр. Black для TASKalfa 2554ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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