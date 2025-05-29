Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 может похвастаться наличием прорезиненных вставок на корпусе, которые препятствуют скольжению рук во время ее использования. Носит универсальный характер, ведь подходит для стрижки волос, бороды и усов. При помощи 3 насадок из комплекта возможен выбор 1 из 28 вариантов длины. Турборежим позволит значительно увеличить скорость работы. Модель Philips HC5630/15 порадует наличием острых ножей из нержавеющей стали с функцией автоматической заточки. Питание устройства производится как от сети, так и от встроенного аккумулятора – его заряд рассчитан на 90 минут автономной работы. Водонепроницаемый корпус обеспечит возможность очистки под струей проточной воды. В комплекте вы найдете чехол для хранения и безопасной транспортировки прибора. Встроенный индикатор своевременно проинформирует о низком уровне заряда.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Надёжная и приятная в управлении машинка. Стригу себя сам мелкой насадкой. Стрижка раз в неделю. Заряжаю раз в два месяца. И удовольствие от процесса и экономия
Достоинства:
Комментарий:
Купили взамен похожей, прослужившей больше 10 лет. Разницу почувствовали сразу - острее, технологичнее, мощный аккумулятор, и возможность использовать во влажной среде приятное дополнение.
Достоинства:
Комментарий:
отличная машинка, протестировали без пропусков все гладко , до этого тоже Филипс была. Заряд пока не скажу сколько держит. классный чехол
Достоинства:
Комментарий:
это лучшая машинка для стрижки
Достоинства:
Комментарий:
На вид, машинка хорошая, ещё не пользовались. Доставка отличная!
Достоинства:
Комментарий:
достаточно мощная и удобная машинка, быстро заряжается, стрижет ровно и качественно. по всем признакам аппарат надёжный
Достоинства:
Комментарий:
огонь.стрижку можно сделать модельную без ножниц мужчине в лёгкую.
Достоинства:
Комментарий:
классная машинка,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В целом впечатление отличное, качество изделия супер, удобство использования тоже. Пару минусов, разряжена была в ноль, пока не подзарядил, не включалась. Ну и пломба была открыта...
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и практичная машинка! Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
первое испытание оставило положительные впечатления, стрижёт легко и непринуждённо, а главное быстро и чисто
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо,с первого раза получается стрижка
Достоинства:
Комментарий:
Получил, проверил, всё работает! Пользуюсь машинками данного бренда очень давно, никогда не подводили! Надеюсь и данный девайс прослужит очень долго!) Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный товар, оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
покупала для папы в подарок,отличный отзыв@
Достоинства:
Комментарий:
Пришла вовремя, ещё не опробовал, дополню
Достоинства:
Комментарий:
стрижет отлично. но неудобно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
Машинка просто огонь . Товарищ приобрёл такую, попробовал у него,тоже захотелось. Стрижет без всяких проблем, волосы не рвёт. Остался доволен,можно смело брать,не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество исполнения машинки. Работает достаточно тихо, очень удобная регулировка длины стрижки и отлично стрижёт разные типы волос
Достоинства:
Комментарий:
мягко стрижот,мало шума,лёгкая.Посмотрим на сколько хватит.Пока все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
доставка, внешний вид 5 Детали после стрижки).
Достоинства:
Комментарий:
Машинка великолепная ,бренд есть бренд.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, эта уже вторая, которую заказываю на подарок
Достоинства:
Комментарий:
машинка просто огонь как профи
Достоинства:
Комментарий:
машинка пришла хорошо упакована, все детали целые , все работает. По стрижке очень доволен всем. благодарю
Достоинства:
Комментарий:
машинка просто супер, очень удобная, не рвёт, не цепляет, одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Машинка хорошая, на простой мощности под 3 мм выбрила ровно без пропусков
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Хороший комплект. Давно была машинка Philips, попроще. Сменили на дорогую другого производителя- намучилась. Решила купить эту, не пожалела. Стричь стало быстрее благодаря достаточно широким острым лезвиям.
Достоинства:
Комментарий:
ПРЕКРАСНО!!! Я оочень довольна! Прежняя тоже была Philips, но проводная и видать устала от старости - 10лет упорной работы)) В работе не громкая. Насадки хоть на вид хлипкие-тонкие, но в работе отличные - волосы хорошо проваливаются между зубьев (есть с чем сравнить - у Saturn зубья мощные, но @опа редкостная) С волосами моих парней справилась на ура! То, что работает и от сети, и от аккумулятора даже не обсуждается - я в восторге. Упаковка, доставка - всё прекрасно!
Достоинства:
Комментарий:
Убедился, что Philips, на сегодняшний день, пожалуй, лучшие на рынке машинок для стрижки. Предыдущая машинка тоже была Philips HC5440, прослужила 10 лет и сейчас в рабочем состоянии, а из-за поломки насадки (в дороге надломилась одна направляющая) и забития волосами ножей (я не знал, что машинка со всем не нуждается в масле и нужно лишь регулярно чистить всё щётчокой) решил приобрести новую. Эту модель в руке держать очень комфортно, вибрация почти не ощущается, в отличие от многих других машинок, заявленных как роторные. Турбо режим и сумочка порадовали как довесок к добротной и практичной машинке, которая подкупает длиной шага в 1 мм. Заряжается 1 час и заряда хватать мне стрижек на 5.
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал машинку после старой Panasonic и наконец решил остановиться на этой модели Philips и не пожалел. Стрижёт отлично. Волосы не дёргает, не забивается, в руке лежит удобно, не тяжёлая, заряда аккумулятора лично мне хватает с запасом и заряжается очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в хорошем состоянии. Детали все на месте. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
рзультат оправдал ожидания. машинка стридет нормально по сравнениб со старой. просто на сиарой уже ножи тупые. волос не дергает. вполне все устпаивает за такую цену. единственное пришла совсем разряженая. зарядил и все ок.
Достоинства:
Комментарий:
Состриг бороду, вроде неплохо. При зарядке гас диод индикации, непонятно. В рисованной инструкции первая зарядка длится 8 часов. ?
Достоинства:
Комментарий:
ещё не использовали.Всё работает,зарядка быстрая.рекомендую продавца
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Надёжная и приятная в управлении машинка. Стригу себя сам мелкой насадкой. Стрижка раз в неделю. Заряжаю раз в два месяца. И удовольствие от процесса и экономия
Достоинства:
Комментарий:
Купили взамен похожей, прослужившей больше 10 лет. Разницу почувствовали сразу - острее, технологичнее, мощный аккумулятор, и возможность использовать во влажной среде приятное дополнение.
Достоинства:
Комментарий:
отличная машинка, протестировали без пропусков все гладко , до этого тоже Филипс была. Заряд пока не скажу сколько держит. классный чехол
Достоинства:
Комментарий:
это лучшая машинка для стрижки
Достоинства:
Комментарий:
На вид, машинка хорошая, ещё не пользовались. Доставка отличная!
Достоинства:
Комментарий:
достаточно мощная и удобная машинка, быстро заряжается, стрижет ровно и качественно. по всем признакам аппарат надёжный
Достоинства:
Комментарий:
огонь.стрижку можно сделать модельную без ножниц мужчине в лёгкую.
Достоинства:
Комментарий:
классная машинка,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В целом впечатление отличное, качество изделия супер, удобство использования тоже. Пару минусов, разряжена была в ноль, пока не подзарядил, не включалась. Ну и пломба была открыта...
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и практичная машинка! Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
первое испытание оставило положительные впечатления, стрижёт легко и непринуждённо, а главное быстро и чисто
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо,с первого раза получается стрижка
Достоинства:
Комментарий:
Получил, проверил, всё работает! Пользуюсь машинками данного бренда очень давно, никогда не подводили! Надеюсь и данный девайс прослужит очень долго!) Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный товар, оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
покупала для папы в подарок,отличный отзыв@
Достоинства:
Комментарий:
Пришла вовремя, ещё не опробовал, дополню
Достоинства:
Комментарий:
стрижет отлично. но неудобно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
Машинка просто огонь . Товарищ приобрёл такую, попробовал у него,тоже захотелось. Стрижет без всяких проблем, волосы не рвёт. Остался доволен,можно смело брать,не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество исполнения машинки. Работает достаточно тихо, очень удобная регулировка длины стрижки и отлично стрижёт разные типы волос
Достоинства:
Комментарий:
мягко стрижот,мало шума,лёгкая.Посмотрим на сколько хватит.Пока все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
доставка, внешний вид 5 Детали после стрижки).
Достоинства:
Комментарий:
Машинка великолепная ,бренд есть бренд.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, эта уже вторая, которую заказываю на подарок
Достоинства:
Комментарий:
машинка просто огонь как профи
Достоинства:
Комментарий:
машинка пришла хорошо упакована, все детали целые , все работает. По стрижке очень доволен всем. благодарю
Достоинства:
Комментарий:
машинка просто супер, очень удобная, не рвёт, не цепляет, одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Машинка хорошая, на простой мощности под 3 мм выбрила ровно без пропусков
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Хороший комплект. Давно была машинка Philips, попроще. Сменили на дорогую другого производителя- намучилась. Решила купить эту, не пожалела. Стричь стало быстрее благодаря достаточно широким острым лезвиям.
Достоинства:
Комментарий:
ПРЕКРАСНО!!! Я оочень довольна! Прежняя тоже была Philips, но проводная и видать устала от старости - 10лет упорной работы)) В работе не громкая. Насадки хоть на вид хлипкие-тонкие, но в работе отличные - волосы хорошо проваливаются между зубьев (есть с чем сравнить - у Saturn зубья мощные, но @опа редкостная) С волосами моих парней справилась на ура! То, что работает и от сети, и от аккумулятора даже не обсуждается - я в восторге. Упаковка, доставка - всё прекрасно!
Достоинства:
Комментарий:
Убедился, что Philips, на сегодняшний день, пожалуй, лучшие на рынке машинок для стрижки. Предыдущая машинка тоже была Philips HC5440, прослужила 10 лет и сейчас в рабочем состоянии, а из-за поломки насадки (в дороге надломилась одна направляющая) и забития волосами ножей (я не знал, что машинка со всем не нуждается в масле и нужно лишь регулярно чистить всё щётчокой) решил приобрести новую. Эту модель в руке держать очень комфортно, вибрация почти не ощущается, в отличие от многих других машинок, заявленных как роторные. Турбо режим и сумочка порадовали как довесок к добротной и практичной машинке, которая подкупает длиной шага в 1 мм. Заряжается 1 час и заряда хватать мне стрижек на 5.
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал машинку после старой Panasonic и наконец решил остановиться на этой модели Philips и не пожалел. Стрижёт отлично. Волосы не дёргает, не забивается, в руке лежит удобно, не тяжёлая, заряда аккумулятора лично мне хватает с запасом и заряжается очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в хорошем состоянии. Детали все на месте. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
рзультат оправдал ожидания. машинка стридет нормально по сравнениб со старой. просто на сиарой уже ножи тупые. волос не дергает. вполне все устпаивает за такую цену. единственное пришла совсем разряженая. зарядил и все ок.
Достоинства:
Комментарий:
Состриг бороду, вроде неплохо. При зарядке гас диод индикации, непонятно. В рисованной инструкции первая зарядка длится 8 часов. ?
Достоинства:
Комментарий:
ещё не использовали.Всё работает,зарядка быстрая.рекомендую продавца