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Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром

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Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311604
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
20.9

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром

Подлокотники хромированные, с мягкими кожаными накладками. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 19,85 кг. Габариты: 75х38х67 см. Ширина сиденья: 56,5 см.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9950/BLACK-PU сиденье черный искусственная кожа крестовина хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Подлокотники хромированные, с мягкими кожаными накладками. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 19,85 кг. Габариты: 75х38х67 см. Ширина сиденья: 56,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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