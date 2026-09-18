Кресло руководителя Бюрократ Dao/BROWN коричневый кожа
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216755
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
25
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ Dao/BROWN коричневый кожа
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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