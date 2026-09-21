Кресло руководителя Cactus CS-LBR-CARACAS кожа крестов. алюминий
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на ножках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695238
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на ножках
Цвет
светло-коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.65
Вес, кг.
26.95
Описание товара Кресло руководителя Cactus CS-LBR-CARACAS кожа крестов. алюминий
Кресло CS-LBR-CARACAS с обивкой из натуральной кожи светло-коричневого оттенка отсылает своим видом к моделям известных итальянских дизайнеров. Кресло оборудовано механизмом качания с фиксацией в 4 положениях. CS-LBR-CARACAS имеет полностью обитые фиксированные подлокотники, которые образуют единое целое с сиденьем. Надежная и элегантная крестовина из полированного алюминия удачно дополняет классический вид модели.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
алюминий
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на ножках
Цвет
светло-коричневый
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Страна производитель
Китай
Кресло CS-LBR-CARACAS с обивкой из натуральной кожи светло-коричневого оттенка отсылает своим видом к моделям известных итальянских дизайнеров. Кресло оборудовано механизмом качания с фиксацией в 4 положениях. CS-LBR-CARACAS имеет полностью обитые фиксированные подлокотники, которые образуют единое целое с сиденьем. Надежная и элегантная крестовина из полированного алюминия удачно дополняет классический вид модели.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
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