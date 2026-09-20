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Кресло компьютерное Zombie 10 черный/синий купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Zombie 10 черный/синий

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Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 1
Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 2
Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 3
Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 4
Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
  • Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 1
  • Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 2
  • Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 3
  • Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 4
  • Компьютерное кресло Zombie 10 черный/синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497706
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
13

Описание товара Кресло компьютерное Zombie 10 черный/синий

Регулировка высоты (газлифт). Пластиковые подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи. Крестовина пластиковая с цветными накладками под цвет чехла. Ограничение по весу: 181 кг. Соответствует стандарту BIFMA.

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Описание
Регулировка высоты (газлифт). Пластиковые подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи. Крестовина пластиковая с цветными накладками под цвет чехла. Ограничение по весу: 181 кг. Соответствует стандарту BIFMA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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