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Мясорубка Bosch MFW3X13W белый

Артикул: 311436
  • Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 7
  • Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 8
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 1
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 2
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 3
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 4
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 5
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 6
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 7
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - фото 8
10 580 руб. 
12 825 руб. 
Купить
+ 137 КэтКоинов
Артикул: 311436
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендBosch
Тип товараМясорубки
Цветбелый
Номинальная мощность500 Вт
Максимальная мощность2000 Вт
Мощность при блокировке вала2000 Вт
Система реверсаесть
Защита двигателя от перегрузкиесть
Максимальное время непрерывной работы10 мин
Мытье в посудомоечной машинеда
Материал корпусапластик
Материал лоткапластик
Соковыжималканет
Насадкинасадка для приготовления колбас, диск для фарша
Функции и особенностиотсек для хранения насадок
Комплектация2 перфорированных диска для фарша на 4 мм и 8 мм, насадка для колбасы и кеббе, 3 насадки-терки, двухсторонний нож, толкатель, загрузочный лоток, приставка-овощерезка
Прочеепрорезиненные ножки
Высокая надежность, долгий срок службы и техническое совершенство, соответствующие традиционным немецким стандартам качества, которыми славится бренд Bosch. Функция реверс позволяет провернуть шнек в обратном направлении. Нож с двусторонней заточкой для более эффективной работы. Резиновые ножки для устойчивости. Большой загрузочный лоток с толкателем. Отсек для хранения формовочных дисков. Компактный при хранении.


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Самовывоз невозможен
Мясорубка Bosch MFW3X13W белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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