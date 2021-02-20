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Смеситель для кухни Iddis Slide SLIBL00i05

Артикул: 308763
  • Смеситель для кухни Iddis Slide SLIBL00i05 - фото 1
  • Смеситель для кухни Iddis Slide SLIBL00i05 - фото 2
  • Смеситель для кухни Iddis Slide SLIBL00i05 - фото 3
Смеситель для кухни Iddis Slide SLIBL00i05 - фото 1
Смеситель для кухни Iddis Slide SLIBL00i05 - фото 2
Смеситель для кухни Iddis Slide SLIBL00i05 - фото 3
10 617 руб. 
12 490 руб. 

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Артикул: 308763
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 443 руб./месяц 
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Коллекция Slide
filter_noneТовар входит в коллекцию Slide

Коллекция Slide

БрендIddis
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Длина излива220 мм
Выдвижной изливнет
Держатель для душа в комплектенет
Эко-режимнет
Запорный клапанкерамический картридж
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Материал корпусалатунь
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива350 мм
Цветчерный
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Длина, см23.3
Ширина, см8.6
Высота, см37
Смесители IDDIS разработаны с учетом специфики российских условий эксплуатации и благодаря продуманному дизайну, современным материалам и комплектующим — в том числе, прочному корпусу из первичной латуни и качественным водозапорным механизмам — прослужат долго.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Iddis Slide SLIBL00i05 - по цене 10617 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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