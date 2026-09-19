Смеситель для кухни Lemark с гибким изливом и 2х-функциональным аэратором, сталь/синий (LM5082S-Blue)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
синий
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
242
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%13 420 руб. 16 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457085
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
46.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
синий
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х34х7
Вес, кг.
3.58
Описание товара Смеситель для кухни Lemark с гибким изливом и 2х-функциональным аэратором, сталь/синий (LM5082S-Blue)
Удобный гибкий излив, 2-функциональный аэратор, специальный картридж, который исключает контакт рукоятки смесителя со стеной
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
46.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
синий
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
242
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Удобный гибкий излив, 2-функциональный аэратор, специальный картридж, который исключает контакт рукоятки смесителя со стеной
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Смеситель для кухни Lemark с гибким изливом и 2х-функциональным аэратором, сталь/синий (LM5082S-Blue) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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