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Клавиатура Гарнизон GK-120 Black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Гарнизон GK-120 Black

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Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - фото 1
Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - фото 2
Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - фото 3
Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - фото 1
  • Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - фото 2
  • Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - фото 3
  • Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
420 руб.  790 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Гарнизон GK-120 Black
420 руб. -47%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-120 Black

Проводная клавиатура для дома и офиса. Отличительной особенностью клавиатуры является оригинальная рельефная поверхность, имитирующая «карбон». Устройство оснащено стандартной раскладкой с удобными низкопрофильными клавишами, обладающими хорошей тактильной отдачей для комфортного набора текстов. Регулируемый угол наклона способствует естественному положению рук во время работы. Клавиатура подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.

Отзывы о товаре Клавиатура Гарнизон GK-120 Black




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Описание
Проводная клавиатура для дома и офиса. Отличительной особенностью клавиатуры является оригинальная рельефная поверхность, имитирующая «карбон». Устройство оснащено стандартной раскладкой с удобными низкопрофильными клавишами, обладающими хорошей тактильной отдачей для комфортного набора текстов. Регулируемый угол наклона способствует естественному положению рук во время работы. Клавиатура подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Гарнизон GK-120 Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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