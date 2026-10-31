Клавиатура Gembird KB-250L
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%750 руб. 2 010 руб.
В наличии
Код товара: 299223
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
750 руб. -63%
2 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
13
Описание товара Клавиатура Gembird KB-250L
Gembird KB-240L - проводная клавиатура с радужной подсветкой. Клавиатура оснащена полноразмерной раскладкой и круглыми низкопрофильными клавишами островного типа. Регулируемый угол наклона способствует естественному положению рук во время работы. Устройство подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.
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Gembird KB-240L - проводная клавиатура с радужной подсветкой. Клавиатура оснащена полноразмерной раскладкой и круглыми низкопрофильными клавишами островного типа. Регулируемый угол наклона способствует естественному положению рук во время работы. Устройство подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.
Клавиатура Gembird KB-250L - стоимость товара 750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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