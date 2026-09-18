Коммутатор Zyxel GS1920-24HPV2-EU0101F
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1920-24HPV2-EU0101F
Гибридный гигабитный PoE+ коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1920-24HPv2. Настройка и управление происходит через веб-интерфейс. Но есть возможность управлять точкой через бесплатное облако Zyxel Nebula (nebula.zyxel.com).?Функционал облака Nebula очень удобен для удаленной настройки и мониторинга. Особенно будет полезен для компаний с несколькими распределёнными офисами. Коммутатор поддерживает: Port Mirroring, Port Security, IGMP snooping v1/v2/v3, RAIDUS, 802.1x, VLAN, 802.3ad LACP, 802.1D, 802.1w, Loop Guard, BPDU Guard, Root Guard, 802.1p WRR, L2 multicast, STP, RSTP, Link Aggregation, Storm Control, Включение PoE по расписанию.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 51 270 руб.12818 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM
-
В наличииЦена 52 010 руб.13003 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XMP
-
В наличииЦена 53 570 руб.13393 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM
-
В наличииЦена 54 170 руб. 78 040 руб.13543 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2995G-24FX
-
В наличииЦена 54 560 руб.13640 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-10TS/B2A
-
В наличииЦена 55 690 руб.13923 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1520-28/A1A
-
В наличииЦена 56 180 руб.14045 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428X-M2
-
В наличииЦена 56 610 руб.14153 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE
-
В наличииЦена 58 770 руб.14693 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2995G-24FX-DC
-
В наличииЦена 58 950 руб.14738 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452X
-
В наличииЦена 59 090 руб.14773 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3206HPP
-
В наличииЦена 59 240 руб.14810 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1920-24HPV2-EU0101F